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‘Polisim’ diyerek taciz ediyordu

Giriş Tarihi: 10.4.2018
‘Polisim’ diyerek taciz ediyordu

Başkentte sahte hesaplarından kendini polis ve elemanı olarak tanıtarak küçük kız çocuklarına günlük kiraladığı evlerde taciz eden zanlı yakalandı. 'da sosyal medya hesaplarından sahte isimler açarak profil resmine polis fotoğrafı koyup çocukları kandırarak taciz eden Altan Tastan yakalandı. Küçük yaşta çocukları hedef alan ve kendisini polis veya MİT personeli olarak tanıtan Tastan'ın, küçük çocuklara uyuşturucu verdiği, bu anları da telefon ile kayıt altına aldığı öğrenildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘Polisim’ diyerek taciz ediyordu
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