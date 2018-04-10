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Prof. Akgül: Ortadoğuluyuz

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Prof. Akgül: Ortadoğuluyuz

Pursaklar Belediyesi ve Medeniyet Öncüleri Derneği tarafından Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni" konferansında medeniyet anlayışı ve yeniden medeniyetin inşası konuları ele alındı. Programın konuşmacısı olan Prof. Dr. Hikmet Akgül "Geçmişle çok azla zaman harcamak yerine önümüze bakmamız gerekiyor. Esas istikbal önünü görmektir, yani gününü aydınlatmaktır" dedi. toplumunun Batılılaşmakla birlikte Ortadoğu toplumu olduğunun altını çizen Prof. Akgül, konuşmasında şu mesajları verdi: "Emaneti korumak ve ona ihanet etmemek gerekiyor. 'an bizim için rehberdir ve yol göstericidir. Tanzimat'tan beri hayatı okumaktan vazgeçtik ve Kur'an devreden çıktı. Vahdet bozuldu. Batı kültürü medeniyet olarak bizim toplumumuza yerleşti" dedi.

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Prof. Akgül: Ortadoğuluyuz
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