Pursaklarlı gençler ozanlarını tanıyor

İki gün boyunca Pursaklar Belediyesi Selçuklu Kültür Merkezi ile Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezinde devam eden 'Gençlerimiz Ozanlarımızı Tanıyor' programında, Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan, ozanların türkülerini seslendirdi. Programlarda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de gençleri yalnız bırakmadı. Ozanların Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Selçuk Çetin yaptığı konuşmada, "Değerlerimize sahip çıkıyor, gençlerimize ozanlarımızı tanıtıyoruz. Her geçen yıl kültür sanat faaliyetlerimizi daha da arttırıyoruz. Sinema, tiyatro kampanyalarımız, Türk halk müziği korosu çalışmalarız devam ediyor. Pursaklar'dan da yeni ozanların yetişmesini istiyoruz. Program vesilesiyle bir kez daha, hayatını kaybeden ozanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Programda sahne alan Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan, Celal Güzelses, Hacı Taşan, Mahsun-i Şerif, Neşet Ertaş ve Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi. Ayrıca hazırlanan sinevizyon gösterimiyle ozanların hayatları da anlatıldı.

