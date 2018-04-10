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Pursaklarlı gençler ını tanıyor

Pursaklar Belediyesinin düzenlediği 'Gençlerimiz ını Tanıyor' programıyla , , , ve ’in türküleri gençlere tanıtıldı.

İHA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:51
Pursaklarlı gençler ozanlarını tanıyor

İki gün boyunca Pursaklar Belediyesi Selçuklu Kültür Merkezi ile Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezinde devam eden 'Gençlerimiz ımızı Tanıyor' programında, Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan, ozanların türkülerini seslendirdi. Programlarda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de gençleri yalnız bırakmadı. Ozanların Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Selçuk Çetin yaptığı konuşmada, "Değerlerimize sahip çıkıyor, gençlerimize ozanlarımızı tanıtıyoruz. Her geçen yıl kültür sanat faaliyetlerimizi daha da arttırıyoruz. Sinema, tiyatro kampanyalarımız, Türk halk müziği korosu çalışmalarız devam ediyor. Pursaklar'dan da yeni ozanların yetişmesini istiyoruz. Program vesilesiyle bir kez daha, hayatını kaybeden ozanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Programda sahne alan Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan, , , , ve 'in türkülerini seslendirdi. Ayrıca hazırlanan sinevizyon gösterimiyle ozanların hayatları da anlatıldı.

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Pursaklarlı gençler ozanlarını tanıyor
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