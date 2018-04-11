Bankamatik önünde dolandırıcılığa suçüstü

Başkentte, bankamatikten çekilmiş gibi gösterdikleri sahte paraları, bozdurmak bahanesiyle sırada bekleyen vatandaşlara vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki zanlı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine, E.A. (53) ve Y.A'yı (43) takibe aldı. Mamak'ta bir bankamatikte aynı şekilde dolandırıcılık yaptıkları sırada polis ekiplerini fark eden iki zanlı, kiralık bir araçla kaçtı. Zanlılar, polisin ısrarlı takibi sonucu bir süre sonra yakalandı. Otomobildeki çok miktarda sahte para ve sahte kimliğe el konulan zanlıların, 50'den fazla kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Cezaevi firarisi olan ve birçok suçtan arandığı belirlenen E.A. ve Y.A, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU