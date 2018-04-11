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Bankamatik önünde dolandırıcılığa suçüstü

çekilmiş gibi gösterdikleri ları sırada bekleyenlere vererek dolandırıcılık yapan iki kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Bankamatik önünde dolandırıcılığa suçüstü

Başkentte, çekilmiş gibi gösterdikleri ları, bozdurmak bahanesiyle sırada bekleyen vatandaşlara vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki zanlı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine, E.A. (53) ve Y.A'yı (43) takibe aldı. Mamak'ta bir bankamatikte aynı şekilde dolandırıcılık yaptıkları sırada polis ekiplerini fark eden iki zanlı, kiralık bir araçla kaçtı. Zanlılar, polisin ısrarlı takibi sonucu bir süre sonra yakalandı. Otomobildeki çok miktarda sahte para ve sahte kimliğe el konulan zanlıların, 50'den fazla kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Cezaevi firarisi olan ve birçok suçtan arandığı belirlenen E.A. ve Y.A, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bankamatik önünde dolandırıcılığa suçüstü
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