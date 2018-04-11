Batıkent’te Sülün Osman vakası

Kooperatiften ucuza ev alıp oturma hayali kuran yüzlerce vatandaş dolandırıldığını tesadüfen öğrendi. Paralarını kurtarmak için savcılığa şikâyette bulunan mağdurlar, zanlının yakalanıp hak ettiği cezayı almasını talep etti. "Biz yandık başkaları yanmasın" diyen mağdurlar bina önünde bekleyerek yeni kişilerin tuzağa düşmesini engelliyor. Yetkililere seslenen mağdurlar binanın yıkılmasını istedi. tesadüfen öğrendiler Kimi oğluna ayrı bir ev açmayı, kimisi de başını sokacak yeni bir ev hayal etti. İnternet üzerinden buldukları ilana inanan vatandaşlar, evin tamamlanmaması üzerine şüphelendi. Yeni Özgüneşler adlı kooperatifin genel kurul toplamasının üzerine tesadüfen tanışan mağdurlar, dolandırıldıklarını anladı, birleşip mahkemeye gitti. Yaşadıkları mağduriyeti SABAH Ankara'ya anlatan mağdurlar, Yenimahalle Belediyesi'nin binayı hala neden yıkmadığını açıklamasını istedi.

IRAK TÜRKMENİ DE VAR

?Dolandırıldığını röportaj yaptığımız sırada anlayan Irak Türkmeni Abdülaziz Sarıkahya ise şok yaşadı. Evi kontrol etmek için geldiğini belirten ve ne olduğunu hala anlamayan Sarıkahya, "Çocuklarım 10 yıldır burada yaşıyor, ben de emekli olunca Türkiye'ye geldim. Bir yıl önce internette ilanı gördüm, emekli paramla ev alayım kiradan kurtulayım dedim, meğer dolandırılmışım. Her ay düzenli olarak aidatlarını ödüyordum, geçen gün 3 bin lira tapu parası yatırdım, tam evime kavuşacağım derken dolandırıldığımı öğrendim… Dünya başıma yıkıldı, şoktayım biz savaş ortamında bile böyle bir şey görmedik" diye konuştu.

"TAPUDA ARSA ÇIKIYOR"

?Hakkında daha önceden bir vatandaşı dolandırdığı için dava açılan Ergün K.'nin mahkemede suçunu itiraf edip pişmanlıktan yararlanıp mağdur kişinin parasını ödediği için serbest bırakıldığını iddia eden mağdur Selahattin Çelik, "Uykularım kaçıyor, ne huzur kaldı ne bir şey... Başka canlar yanmasın, önlem alınsın. Bu adamlar hala başkalarını dolandırıyor. Bu bina yapılırken belediye yıkım kararı vermiş fakat bina yapılmış bunu nasıl açıklayacaklar, tapuda burası arsa olarak çıkıyor" dedi.

'HÂLÂ SATIŞ YAPILIYOR'

130 bin liraya anlaştıkları dairenin kendisine teslim edilmemesi üzerine belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittiklerini ifade eden Ahmet Kalaycı, "45 yıllık evliyim ailemle her gün kavga ediyorum, huzurum bozuldu. Karım dolandırıcılara yedirdin paraları diyor. Araştırdık ki bu kişiler, iflas eden bir kooperatif. Kaçak yapılan bir binayı bularak insanlara satış yapıyorlar. Savcılığa gittiğimizde 300 kişiye yakın vatandaşın dolandırıldığını öğrendim. Şuan bu kişiler binanın kooperatifle ilgisi olmadığı halde, satışını yapıyorlar ve hala dolandırmaya devam ediyorlar. Kanun açıklarını iyi bilen bu şahıslar bizimle dalga geçiyorlar. Ne paranızı veririz ne de cezaevinde yatarız diyorlar. Gelip buradaki atıl durumda olan daireyi göstererek hala vatandaşı avlıyorlar. Paramızı istiyoruz" diye konuştu.

'50 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK...'

Muharrem Yozgat isimli mağdur da satın almak istediği dairenin kendisiyle birlikte 300'e yakın kişiye daha satıldığını ve dolandırıldığını iddia etti. Emekli astsubay Yozgat, Batıkent'te bir daire almak istediğini ancak internet üzerinden bulduğu dairenin kooperatif üyeliği üzerinden kendisi haricinde 300'e yakın kişiye daha satıldığını iddia etti. Yozgat, kooperatifin 50 milyon liraya yakın para topladığını dile getirdi. Dolandırılan diğer mağdur vatandaşlarla birlikte sesini duyurmak ve paralarını geri alabilmek istediklerini belirten Yozgat, "Kooperatif Başkanı ile bana gösterdikleri dairenin devir işlemlerini yaptık. Ancak ben daireyi başkalarına da sattıklarını öğrendim ve araştırmaya başladım" dedi. Yozgat sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yandık kimse yanmasın. Daire alırken dikkatli davranılmalı. Gelip bunlardan kimse daire almasın. Kooperatif başkanı hala müteahhitlik ve Eryaman tarafında emlakçılık yapıyor. Ortada Çiftlikbank benzeri bir dolandırılma var. Yetkililere, sesleniyoruz gereğinin yapılmasının istiyoruz."