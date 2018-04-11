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Çocuk istismarına karşı farkındalık

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Çocuk istismarına karşı farkındalık

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM), ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile "Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi"ne yönelik konferans düzenledi. Yunus Emre Kültür Merkezinde, Dr. Özcan Kars'ın konuşmacı olduğu programa özellikle ebeveynler ilgi gösterdi. İstismar türleri ve ailelerin üzerine düşen görevlere vurgu yapılan programda eğitim konusunun önemi üzerine de bilgiler paylaşıldı. İstismara karşı Alo 183 ve 155 Polis İmdat hatlarına dikkat çekildi.

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Çocuk istismarına karşı farkındalık
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