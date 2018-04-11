Demirel destek eğitim merkezini ziyaret etti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye destek eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Okul derslerine takviye destek eğitimi alan öğrencilerle sohbet eden Demirel, "Sizler yeter ki okuyunuz, derslerinizde başarılı olunuz. Biz belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız" dedi. etiSEM Merkez Binası ve Eryaman Kreş ve Gündüz Bakımevi binalarında açılan kurslardan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yararlandığını belirten Demirel, "Merkezlerde Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce branşlarında, öğrencilerimize okul derslerine takviye eğitim veriyoruz. Eğitim merkezlerimizde tecrübeli öğretmenlerimiz görev yapıyor. Bu takviye derslerle öğrencilerimizin başarısını artırmayı amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Öğrenciler de okul derslerini bu kurslara katılarak pekiştirdiklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağladığı için Başkan Demirel'e teşekkür ettiler.

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