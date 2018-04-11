Eğreti Gelin Ladik galası Panora AVM’de

13 Nisan'da vizyona girecek Eğreti Gelin Ladik filminin oyunculu gösterimi 12 Nisan saat 19.00'da Panora AVM'de gerçekleşecek. Yapımcılığını Sinemedya Alper Kaya'nın üstlendiği ve Zaim & Deniz Güvenç yönetmenliğinde çekilen film, Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı gibi isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çekti. Oyuncu İlkay Kayku ve Yeşim Salkım'ın sahneleri büyük yankı uyandırdı. 12 Nisan'da aynı zamanda yeni yaşına da girecek olan Yeşim Salkım, hem yeni yaşının hem de yeni filminin heyecanını Ankaralı sinemaseverlerle birlikte yaşayacak.

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