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galası Panora ’de

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Eğreti Gelin Ladik galası Panora AVM’de

13 Nisan'da vizyona girecek filminin oyunculu gösterimi saat 19.00'da Panora 'de gerçekleşecek. Yapımcılığını Sinemedya Alper Kaya'nın üstlendiği ve Zaim & Deniz Güvenç yönetmenliğinde çekilen film, Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, ve Şükran Kozalı gibi isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çekti. Oyuncu İlkay Kayku ve Yeşim Salkım'ın sahneleri büyük yankı uyandırdı. 12 Nisan'da aynı zamanda yeni yaşına da girecek olan Yeşim Salkım, hem yeni yaşının hem de yeni filminin heyecanını Ankaralı sinemaseverlerle birlikte yaşayacak.

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Eğreti Gelin Ladik galası Panora AVM’de
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