Herkes susacak taraftar konuşacak

Ankara 'nın köklü çınarı Cumhuriyetle yaşıt Gençlerbirliği'miz daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Güzel günler görmek dileğiyle. Ahmet Ay

Cumhuriyetle yaşıt kulübümüz bu ligde kalmayı sonuna kadar hak ediyor ve kalacaktır da. Ankara'da sonsuza dek şimşekler çakacak. Yunus Tokgöz

Ankara deplasmanı bir başkadır, şampiyonlar ligi şampiyonu bile olsan ayakların birbirine girer ne olduğunu anlayamazsın bir bakmışsın ki Gençlerbirliği Ankara'da seni yenmiş. Burak Toptaş

Ligin köklü kulüplerinden Gençlerbirliği taraftarı olarak bu sezon ligde kalıp gelecek sezon yeni stadımız da tarih yazacağız. Taha Kaya

Kırmızı siyah isyandır Gençlerbirliği; bilinçli bir tercihtir. Zoru seçmektir ve Gençlerbirliği'ni sevmek ayrıcalıktır. Lokman Yıldız

"Gençler'in taraftarı yok" algısını hep beraber yeneceğiz. Biz centilmen Gençlerbirliği taraftarıyız. İnşallah takımımız ligde kalacak. Çağrı Yıldız