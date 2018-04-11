İlk hediyeleri Mamak Belediyesi’nden

Mamak Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekleri güzel bir sürprizle karşılıyor. Belediye, sosyal belediyecilik anlayışıyla 6 yıldır uyguladığı "Hoş geldin Bebek" projesiyle ailelere destek olmaya devam ediyor. Yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincini paylaşan belediye, uygulamanın başladığı günden bugüne 19 bin 671 bebeğe 'hoş geldin' dedi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İlçemizde yeni bebeği olan ailelerin mutluluklarını paylaşıyoruz. Kendilerine çeşitli hediyeler verip, yeni doğan yavrularımıza bahtı açık olsun temennisinde bulunuyoruz. Yavrularımızın ilk hediyeleri bizden" dedi. Özel olarak hazırlanan hediye paketlerinin içinde bir bebeğin temel ihtiyaçları olan zıbın takımı, bebek taşıma çantası, bebek malzeme taşıma çantası, biberon ve damaklı emzik bulunuyor. Ailelerin maddi yükünü de hafifleten paketleri doğum yapan aileler bebeğin kimliğiyle belediyeden alıyor.

BUGÜN NELER OLDU