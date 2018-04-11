Model uçak kursu öğrencilerine sertifika

NALLIHAN'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu (THK) Nallıhan Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen model uçak yapımı kursuna katılıp başarılı olanlara sertifikaları verildi. Kursun amacının, havacılığı öğrencilere tanıtmak ve sevdirmek, aynı zamanda öğrencilerin el becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak olduğu belirtilirken, öğrencilere sertifikalarını İlçe Kaymakamı Murat Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Sakarya Ortaokulu Müdürü Asiye Oğuzman ve THK Nallıhan Şube Başkanı Murat Demir verdi. Çocuklara havacılık ve vatan sevgisi aşılamak istediklerini belirten THK Şube Başkanı Demir, maket uçak etkinliğinde hem eğlenip hem de havacılığı tanıttıklarını belirtti. Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman ise, kursları tamamlayan ve sertifika alan öğrencileri tebrik ederek etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Nallıhan THK Şube Başkanı Murat Demir'e ve okul yetkililerine teşekkür etti.

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