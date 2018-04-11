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Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Mamak'ta Veysel K.'nin kullandığı 06 FZ 2799 plakalı otomobile seyir halinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Veysel K. ile yanında bulunan Eser B. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri başından vurulan Veysel K.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Eser B.'yi ise Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Başından isabet alan Veysel K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede saldırının pompalı tüfekle düzenlendiğini de tespit etti. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü
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