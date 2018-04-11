Sincan’daki köpek çiftliğine polis baskını

Sincan'da yaşayan Filiz İ., (39) bir köpek çiftliğinde üç kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etti. Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Çiftlik evinde polisleri karşısında gören Ahmet Y. (28) elindeki pompalı tüfeği doğrultarak direnmeye çalışırken, yanında bulunan Ersin T. (32) ile Afganistan uyruklu olduğunu bildiren Abdülmennan isimli kişi de ekiplere mukavemet etti. Bunun üzerine üç kişi zor kullanılarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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