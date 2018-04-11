Son lider bükücü

Kendi evinde ilk yarı lider Başakşehir'i ardından Beşiktaş'ı deviren Gençlerbirliği, son olarak lider Galatasaray'ı da yenerek 3 önemli puanı elde etmeyi başardı. 30 puanla ateş hattından kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği, 15. sıraya yerleşti. Mesut Bakkal döneminde Beşiktaş'ı evinde 2-1 yenen ardından yine evinde Başakşehir'i 1-0 yenen kırmızı siyahlılar, yine evinde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ı mağlup etti. Maçın ardından konuşan Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Akhisarspor maçından sonra en çok pozisyonu Galatasaray maçında bulduklarını belirtti. Özat, "Çok da pozisyon vermedik. Önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız" diye konuştu. Gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan kırmızı siyahlılar bugünden itibaren Kayseri hazırlığına başlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

38. dakikada Manu'nun sol taraftan yaptığı ortaya penaltı noktasında yükselen Jailton'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 52. dakikada Rodrigues'in ortasında topla buluşan Gomis ayak içi vurduğu şutta kaleci Hopf soluna uzanarak topa hakim oldu. 56. dakikada Galatasaray'da Maicon gelen uzun topta selçuk'a pasını verdi. Selçuk topu Gomisle buluşturdu. Golcü futbolcunun vuruşunda Palitsevich son anda araya girdi. 62. dakikada Sessegnon'un kullandığı köşe vuruşunda yükselen Dos Santos'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 71. dakikada Jailton'un kullandığı duran topa 6 pas üzerinde bulunan Palitsevich'in yükselerek vurduğu kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı. 80. dakikada Gomis'in Gençlerbirliği ceza alanı içinde göğsüyle verdiği pasta topla buluşan Donk'un yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 90+2'de Gençlerbirliği öne geçti. Manu, kendi sahasında aldığı topu rakip ceza alana kadar taşıdıktan sonra Alper Uludağ'a pas verdi. Alper, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, kırmızı- siyahlı takımı 1-0 öne geçirdi.

"9-10 PUAN ÇIKARMAK İSTİYORUZ…"

Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istediklerini söyleyen Özat, "Takımın yanından ayrılmayan bize destek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yarından itibaren Kayserispor maçına hazırlanacağız" diye konuştu. Ümit Özat, yedek ağırlıklı bir kadroyla maça başlamasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi: "Yenilsek kim bilir neler söylenecekti. Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi benim oyuncum, kaptanlarım ama geçen hafta oynarken bu takım 4 yedi. Onların oynayıp oynamadığına bakmamak lazım her maçın hikayesi var. Onların kalitesinde olmayan bir sürü insan milli takıma gidiyor. Üzüldüklerini göstermesi lazım. PTT'den milli takıma giden oluyor da Ahmet gitmiyorsa bunu dert edinmesi lazım." Teknik direktörlük mesleğinin çok itibarsızlaştırıldığı değerlendirmesini yapan Özat, "Bin tane senaryo yazılırdı. Dün Tamer hocaya yapılan haksızlık gibi. Göztepe, Tamer hoca kazanmak istemez mi? Algı operasyonu yapılıyor" dedi. Özat, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında geçen diyaloğa dair de, "Konuştuklarımız Fatih hoca ile aramızda kalacak. Zaten sürekli diyalog halindeyiz, konuşuyor, görüşüyoruz. Tebrik etti. Kendisine başarılar diledim. Bende emeği büyüktür. Milli takımdan hocam. Ben de kendisine teşekkür ettim. Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok. Don Kişot gibi yel değirmenleriyle savaşıyoruz" diye konuştu