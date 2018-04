The Bo Viera’nın tanıtımı yapıldı

Ankara Panora AVM'de düzenlenen The BO Viera lansmanı renkli sürprizleri ile muhteşem bir geceye damgasını vurdu. BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine Rolls Royce Motor Cars Marka Direktörü Hilal Aysal'ın yanı sıra iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Bodrum'un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan'ın arasında yer alan Küçükbük Koyu'nda hayata geçirilecek The BO Viera'nın lansman daveti keyifli anlara sahne olurken, proje sunduğu eşsiz gün batımı manzarası, adaların şöleni çağrıştıran doğası ve zamansız yatırım fırsatlarıyla davetlilerin büyük ilgisini çekti. Bodrum'un benzersiz yaşam hayalinin gerçeğe dönüştüğü gecede Ukrayna'nın en ünlü gruplarından Ultramarine Girls Band performansları ile geceye renk kattı. Erdem Kınay&Twins ise sahne performansıyla kendisini dinleyen konuklara keyifli anlar yaşattı. Gayrimenkul ve inşaat yapım, yatırım, geliştirme ve işletme konusundaki tecrübesini Bodrum'a ve Türkiye'nin turizm gelişimine aktaran BESA Grup, The BO Viera projesi ile bulunduğu bölgede proje alanı büyüklüğü ve denize konumu açısından emsalsiz olması ile bir ilki gerçekleştiriyor. Bünyesinde villa, rezidanslar ve otel bulunan The BO Viera Bodrum'da hem benzersiz bir yaşam deneyimi, hem de yatırımcılar için doğru, güvenilir ve zamansız bir yatırım fırsatı yaratıyor.

150 DÖNÜM ARAZİDE YAPILACAK

150 dönüm arazi üzerine inşa edilen The BO Viera; 330 adet villa ve rezidansı, 7 adet işyeri, 1.2 kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli ile Bodrum'un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan'ın arasında yer alan Küçükbük Koyu'nda hayata geçiriliyor. Satışa çıkacak olan ilk etabın, 2019 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Bu etapta; 54 adet 5+1 dubleks, 49 adet 3+1 ve 5 adet 2+1 flat rezidans satışa sunulacak.