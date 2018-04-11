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Üretim merkezlerinde yetiştirilen ler ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor

'nin en büyük kara memelisinden biri olan ler (Cervus elaphus) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıp, ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor.

DHA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:10
Üretim merkezlerinde yetiştirilen kızıl geyikler ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor

ve DKMP Genel Müdürlüğü arasında 2004 yılında imzalanan protokolle Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan merkezde 3 erkek 7 dişi ile başlanan yetiştirme çalışmaları devam ediyor.

Bu merkezde yetiştirilen 5 kızıl geyik, doğal hayatın desteklenmesi amacıyla 'te tabiata salındı. Merkezden Ocak ayında yine yetiştirilen 5 kızıl geyik Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına nakledilmişti. Bilecik'te salınan son 5 kızıl geyikle beraber 'daki yetiştirme merkezinden toplam 27 kızıl geyik farklı bölgelere gönderilmiş oldu.

SOYKARIŞIMI İÇİN FARKLI BÖLGELERE GÖNDERİLİYOR

'de kızıl geyiklerin aşırı avlanma sonucu sayılarının azaldığını ve eski yayılış alanlarını yitirdiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, "Günümüzde bu türümüz bölgesel olarak belirli yerlerde yaşıyorlar. Bizler ise kızıl geyiklerin yayılış alanlarını artırmak için bu bölgelerde kurduğumuz yetiştirme merkezlerinde çoğaltıyor ve soy karışımı için Türkiye'nin farklı bölgelerine naklediyoruz. Böylece bu türümüzün hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını temin ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE 5 MERKEZDE YETİŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Türkiye genelinde 5 ayrı merkezde yetiştirme çalışmalarına devam ettiklerinin de altını çizen Eroğlu, "Bu çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki günlerde Gümüşhane, ve Kocaeli'ye de nakil yapmayı planlıyoruz. Böylece ülkemizde geyik popülasyonu arttırıyor ve yaban hayatı destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Üretim merkezlerinde yetiştirilen kızıl geyikler ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor
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