Ankarakart Başkentray’da

Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma kartı Ankara
kart, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katıldığı törenle hizmete girecek olan banliyö tren hattı Başkentray'da eş zamanlı olarak kullanılmaya başlanacak. Sincan-Kayaş arasında günlük 520 bin yolcu taşıması öngörülen Başkentray'da, Ankarakart'ın tek biniş fiyatı öğrenci için 1,75 TL, tam için de 2,5 TL olacak. Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları otobüs, metro ve Ankaray'ın yanı sıra özel toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart'ın, Başkentray sisteminde de geçerli olmasıyla birlikte başkentte tek kartla ulaşım için bir adım daha atılmış olacak. Ankarakart uygulamasına alt yapı çalışmaları devam eden Mavi Özel Halk Otobüslerinin de katılmasıyla, "Başkentte tek kartla toplu ulaşım" imkanı sağlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, göreve geldiği günden itibaren 24 saat kesintisiz ulaşım, bakiye aktarımı, uzak ilçelere belediye otobüsü hizmeti, tek binişlik kartlarda indirim gibi birçok yeniliğe imza atarken, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan tüm toplu taşıma araçlarında Ankarakart'ın kullanılması yönünde talimat verdi.