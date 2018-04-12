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Futbolun genç fedaileri

futbolunun genç fedaileri, çok da iyi olmayan şartlarda çalışsalar bile gelecek umutlarını yitirmiyor. Gençler, “Gümbür gümbür geliyoruz” diyor

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Futbolun genç fedaileri
Çoğu 2002- 2003 doğumlu… Kimi Aydınlıkevler'de, kimi Tunç Altındağ'da, kimi Cebecispor'da, kimiyse Kavaklıdere'de, Başkent Edaş'ta, Doğanspor'da, Başkent Sportif'te top koşturuyor. Futbolun başkentteki kalbi 19 Mayıs dış sahalarda ter döküyorlar. Onlar futbola gönül vermiş yetenekli pek çok gençten sadece birkaçı… Gözlerinde hırs ve tutkunun yansıması var. Yüzleri pırıl pırıl… Hepsinin ortak yanı ise Osmanlıspor, Gençlerbirliği, gücü ve Hacettepespor'un bu yetenekleri takibe almış olması... Gelin bu pırıl pırıl çocukları tanıyalım…

Kaleci Kadir Akkaya
Muslera'ya benzerliğiyle bilinen kaleci Kadir, Başkent Sportif'te ağları koruyor. Futbola 10 yaşında başlayan Kadir'in hayali büyük futbolcu olmak. Daha geçenlerde Gençlerbirliği kendisini izlemeye gelmiş...

Ahmet Berat Atik
Futbola başlayalı 6 sene oldu. 3 aydır Kavaklıdere'deyim. Sağ bek ve stoper oynuyorum. Lise 1. sınıftayım. Şener Özbayraklı ve Sergio Ramos'u beğeniyorum. Osmanlıspor beni izlemeye geldi. Futbol benim için azim demek...

Kaleci Azad Kaya
Byıl önce futbola başlayan Azad, Kavaklıdere'nin ağlarını 4 senedir koruyor. Kaya: Futbol benim için yaşam tarzı ve başarıyı ifade ediyor. 'ı beğeniyorum. Hacettepespor izlemeye geldi

Kaan Aykutsun
2002'li Kaan'ın mevkisi forvet. 5 senedir Doğanspor'da oynuyor. Aykutsun'u Osmanlıspor izlemeye geldi. Aykutsun, Cenk Tosun'u çok beğeniyor.

Birol Can Öztürk
Orta saha oyuncusu 10 numaralı formasıyla Öztürk, "Futbola başlayalı 6 sene oldu. Ankaragücü altyapıda oynadım. 1.5 senedir Cebecispor'dayım. Hayalim futbolcu ve mühendis olmak. Beğendiğim futbolcular Messi ve Burak Yılmaz. Futbol benim için başarı demek" diye konuştu. Birol, Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.

Seçkin Mehmet Akyol
Aydınlıkevler'de oynayan Seçkin Mehmet Akyol, 2003 doğumlu Lise 1. sınıf öğrencisi... Futbolla 7 yaşında tanışmış. Kulübe ise 12 yaşında girmiş. 9 numaralı forma giyen Seçkin'in mevkisi forvet... Golcü Seçkin şöyle anlatıyor: "3 sene önce okulda Sami adında bir hocam vardı. Onun tavsiyesiyle başladım. 2.5 sene oldu. Osmanlıspor ve Gençlerbirliği istedi. Sınavlardan dolayı gidemedim. Şu an teklif gelse hiç kaçırmam" diye konuştu. Akyol, "En beğendiğim futbolcular ve Ronaldo. Futbol benim için eğlence, kafa dağıtmak, hırs, azim, başarı" dedi.

'Messi hayranı' Burak Can Yercel
Futbolla 7 yaşında tanışan, 10 yaşında ise Şentepespor kulübüne başlayan Burak Can Yercel, Aydınlıkevler'de oynuyor. Mevkisi sol bek ve orta saha. Sol bek'te 5, orta sahada 10 numara giyen Yercel'in beğendiği futbolcular Messi ve Caner Erkin... Yercel, Osmanlıspor'un radarına takılan ve antrenmanlara çağrılanlardan...

Ertuğrul Gazi Karakoca…
2002'Lİ Karakoca, futbola 7 yaşında başladı. Mevkisi forvet... 10 numara giyiyor. 3 sene önce Tunç Altındağ Kulübün'de top koşturmaya başlayan Karakoca, Cenk Tosun'u çok beğendiğini söyledi. Karakoca, "Futbol benim için eğlence, hırs, azim, mücadele, savaşmak" dedi. Gazi, gelecekteki mesleğini şimdiden seçmiş. Yunus olmak istiyor.

Batuhan Pak
10 sırt numarasıyla Başkent Edaş'ta 6 yıldır oynayan orta saha oyuncusu Pak, "Lise 1. sınıfta okuyorum. Beğendiğim futbolcular Atiba ve Oğuzhan Özyakup. Futbol benim için hırs, azim ve mücadele demek" şeklinde konuştu.

Kaleci Bilal Karataş
Lise 2. sınıfta okuyan Karataş, 1 sırt numarasıyla 5 yıldır Başkent Edaş'ta oynuyor. Karataş şöyle konuşuyor: "Futbol benim için hırs, azim, mücadelenin yanında mutluluk ifade ediyor. Volkan Babacan'ı beğeniyorum. Osmanlıspor, Hacettepe ve Gençlerbirliği beni izlemeye geldi. İstediğim 2 kulüp var. Gençlerbirliği ve Altınordu." Genç yetenek, futbolun yanı sıra inşaat mühendisi olmak için de çalışmaya devam ediyor.

Emre Can'ın tek hayali Ankaragücü
iki yıldır Cebecispor'da stoper oynayan Emre Lise 1. sınıfta. Ümükoğlu "Futbola başlayalı 4 sene oldu. 4 numara giyiyorum. Futbol benim için başarı ve kazanmayı ifade ediyor. Sergio Ramos ve Serdar Aziz'i beğeniyorum" dedi. Emre Can'ın tek bir hayali var. Ankaragücü'nde oynamak...

Cihan Baş 6 yıldır EDAŞ'TA
YEDİ numara giyen ve forvet oynayan Baş, "9 sene oldu başlayalı. 6 senedir Başkent Edaş'tayım. Futbol benim için çalışmak, hırs, huzur demek. En beğendiğim futbolcular Suarez ve Cenk Tosun... Osmanlıspor izlemeye geldi" dedi. Cihan, Ankaragücü, Osmanlıspor ya da Gençlerbirliği'nde oynamak istiyor.
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Futbolun genç fedaileri
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