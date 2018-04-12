Futbolun genç fedaileri

Çoğu 2002- 2003 doğumlu… Kimi Aydınlıkevler'de, kimi Tunç Altındağ'da, kimi Cebecispor'da, kimiyse Kavaklıdere'de, Başkent Edaş'ta, Doğanspor'da, Başkent Sportif'te top koşturuyor. Futbolun başkentteki kalbi 19 Mayıs dış sahalarda ter döküyorlar. Onlar futbola gönül vermiş yetenekli pek çok gençten sadece birkaçı… Gözlerinde hırs ve tutkunun yansıması var. Yüzleri pırıl pırıl… Hepsinin ortak yanı ise Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Ankara
gücü ve Hacettepespor'un bu yetenekleri takibe almış olması... Gelin bu pırıl pırıl çocukları tanıyalım… Kaleci Kadir Akkaya Muslera'ya
benzerliğiyle
bilinen kaleci
Kadir, Başkent
Sportif'te ağları
koruyor. Futbola
10 yaşında başlayan
Kadir'in
hayali büyük futbolcu
olmak.
Daha geçenlerde
Gençlerbirliği
kendisini izlemeye
gelmiş... Ahmet Berat Atik Futbola
başlayalı 6 sene oldu. 3 aydır Kavaklıdere'deyim. Sağ bek ve stoper oynuyorum. Lise 1. sınıftayım. Şener Özbayraklı ve Sergio Ramos'u beğeniyorum. Osmanlıspor beni izlemeye geldi. Futbol benim için azim demek... Kaleci Azad Kaya Beş
yıl önce futbola başlayan Azad, Kavaklıdere'nin ağlarını 4 senedir koruyor. Kaya: Futbol benim için yaşam tarzı ve başarıyı ifade ediyor. Volkan Babacan
'ı beğeniyorum. Hacettepespor izlemeye geldi Kaan Aykutsun 2002'li
Kaan'ın mevkisi
forvet. 5 senedir
Doğanspor'da
oynuyor.
Aykutsun'u
Osmanlıspor
izlemeye geldi.
Aykutsun, Cenk
Tosun'u çok
beğeniyor. Birol Can Öztürk Orta
saha oyuncusu 10 numaralı formasıyla Öztürk, "Futbola başlayalı 6 sene oldu. Ankaragücü altyapıda oynadım. 1.5 senedir Cebecispor'dayım. Hayalim futbolcu ve mühendis olmak. Beğendiğim futbolcular Messi ve Burak Yılmaz. Futbol benim için başarı demek" diye konuştu. Birol, Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Seçkin Mehmet Akyol Aydınlıkevler'de
oynayan Seçkin
Mehmet Akyol,
2003 doğumlu
Lise 1. sınıf öğrencisi...
Futbolla 7
yaşında tanışmış.
Kulübe ise 12 yaşında
girmiş. 9 numaralı
forma giyen
Seçkin'in mevkisi
forvet... Golcü
Seçkin şöyle anlatıyor:
"3 sene önce
okulda Sami adında
bir hocam vardı.
Onun tavsiyesiyle
başladım. 2.5 sene
oldu. Osmanlıspor
ve Gençlerbirliği
istedi. Sınavlardan
dolayı gidemedim.
Şu an teklif gelse
hiç kaçırmam" diye
konuştu. Akyol, "En
beğendiğim futbolcular Cenk Tosun
ve Ronaldo. Futbol
benim için eğlence,
kafa dağıtmak, hırs,
azim, başarı" dedi. 'Messi hayranı' Burak Can Yercel Futbolla
7 yaşında tanışan, 10 yaşında ise Şentepespor kulübüne başlayan Burak Can Yercel, Aydınlıkevler'de oynuyor. Mevkisi sol bek ve orta saha. Sol bek'te 5, orta sahada 10 numara giyen Yercel'in beğendiği futbolcular Messi ve Caner Erkin... Yercel, Osmanlıspor'un radarına takılan ve antrenmanlara çağrılanlardan... Ertuğrul Gazi Karakoca… 2002'Lİ Ertuğrul Gazi
Karakoca, futbola 7 yaşında başladı. Mevkisi forvet... 10 numara giyiyor. 3 sene önce Tunç Altındağ Kulübün'de top koşturmaya başlayan Karakoca, Cenk Tosun'u çok beğendiğini söyledi. Karakoca, "Futbol benim için eğlence, hırs, azim, mücadele, savaşmak" dedi. Gazi, gelecekteki mesleğini şimdiden seçmiş. Yunus olmak istiyor. Batuhan Pak 10
sırt numarasıyla Başkent Edaş'ta 6 yıldır oynayan orta saha oyuncusu Pak, "Lise 1. sınıfta okuyorum. Beğendiğim futbolcular Atiba ve Oğuzhan Özyakup. Futbol benim için hırs, azim ve mücadele demek" şeklinde konuştu. Kaleci Bilal Karataş Lise
2. sınıfta okuyan Karataş, 1 sırt numarasıyla 5 yıldır Başkent Edaş'ta oynuyor. Karataş şöyle konuşuyor: "Futbol benim için hırs, azim, mücadelenin yanında mutluluk ifade ediyor. Volkan Babacan'ı beğeniyorum. Osmanlıspor, Hacettepe ve Gençlerbirliği beni izlemeye geldi. İstediğim 2 kulüp var. Gençlerbirliği ve Altınordu." Genç yetenek, futbolun yanı sıra inşaat mühendisi olmak için de çalışmaya devam ediyor. Emre Can'ın tek hayali Ankaragücü iki
yıldır Cebecispor'da stoper oynayan Emre Lise 1. sınıfta. Ümükoğlu "Futbola başlayalı 4 sene oldu. 4 numara giyiyorum. Futbol benim için başarı ve kazanmayı ifade ediyor. Sergio Ramos ve Serdar Aziz'i beğeniyorum" dedi. Emre Can'ın tek bir hayali var. Ankaragücü'nde oynamak... Cihan Baş 6 yıldır EDAŞ'TA YEDİ
numara giyen ve forvet oynayan Baş, "9 sene oldu başlayalı. 6 senedir Başkent Edaş'tayım. Futbol benim için çalışmak, hırs, huzur demek. En beğendiğim futbolcular Suarez ve Cenk Tosun... Osmanlıspor izlemeye geldi" dedi. Cihan, Ankaragücü, Osmanlıspor ya da Gençlerbirliği'nde oynamak istiyor.