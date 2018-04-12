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Mamak’ta projesinde son viraj

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Mamak’ta kentsel dönüşüm projesinde son viraj
TÜRKİYE'DE kapsamında Mamak'ta yenilenme süreci devam ediyor. 574 bin metrekarelik alanı kapsayan proje kapsamında yıkımlar da neredeyse tamamlanmak üzere. Mamak Belediyesi Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi mahallerinde hızla devam eden kentsel yenileme projesiyle 1. etapta bulunan 869 konutun inşaatlarını tamamlayarak kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edecek. 574 bin metrekarelik alanı kapsayan proje kapsamında yıkımlar da neredeyse tamamlanmak üzere. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, üç mahalleyi kapsayan yenileme projesi kapsamında son düzlüğe girildiğini ifade ederek, dönüşümle birlikte ilçenin modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi.
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Mamak’ta kentsel dönüşüm projesinde son viraj
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