Murat Eğitim Kurumları’ndan yeni bir sosyal sorumluluk projesi

niversite sınavları, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri adına gelecekteki yaşantılarını şekillendiren sürecin ilk adımı... Bu adımı sağlamlaştıracak en önemli unsur da sınava hazırlık kursları... Murat Eğitim Kurumları bu önemin bilinciyle, bünyesinde sınava hazırlanan her öğrenciye "Murat Eğitim ailesinin bir ferdidir" anlayışıyla yaklaşıyor, öğrencilerine en iyi eğitim ve destek olanaklarını sunarak bu zorlu süreçte her zaman yanlarında yer aldığını hissettiriyor. Sınav başarısının disiplinli bir çalışmayla geleceğinin bilincinde olan kurum, kaliteli eğitim kadrosu ve tecrübeli bir rehberlikle de bu süreci destekliyor. Murat Eğitim Kurumları rehberlik birimi, öğrencilerin sınavlara hazırlanırken gereksinim duyduğu rehberlik hizmetlerini en kaliteli şekilde almalarına olanak tanıyan tecrübeli ekibiyle Ankara il genelindeki birçok ortaöğretim kurumunda yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşarak yeni sınav sistemi, sınav taktikleri ve soru çözme teknikleri ile sınav motivasyonuna dair çalışmalarını yansıtıp bilgi ve değerlendirmelerini öğrencilere aktarıyor.Öğrencilerde farkındalık yaratmak adına bu seminerlerden bazılarına eğitim uzmanı Sadık Gültekin de katıldı. Gültekin, yılların birikim ve deneyimini öğrencilere aktarıp, öğrencilerin bilinçlenmelerinde ve motivasyonunda etkin rol oynadı. Murat Eğitim Kurumları, öğretim hayatına 1983 yılında açıköğretimle başlayıp genişleyen yapısı ve kadrosuyla 1999'da Devlet Memurları Sınavı (DMS) 2000-2001'de Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) daha sonra KPSS alanında kurs veren ilk özel öğretim kurumu olma özelliği taşıyor. Murat Eğitim Kurumları Açıköğretim, KPSS A, KPSS B, ÖABT, ALES, DGS, SMMM, Görevde Yükselme Sınavlarına hazırlık kursları veriyor. KPSS ve Açıköğretim alanında Türkiye'nin birçok ilindeki Murat Eğitim Kurumları, on binlerce öğrenciye destekleyici ve tamamlayıcı kurslar vererek eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışırken, yüz binlerce öğrenciye de yayınları ve Uzaktan Eğitim hizmetleri ile başarı yolunda destek veriyor. Modern eğitim anlayışı, kurumsal disiplin, profesyonel eğitim kadrosu, farklı branşlarda sürdürdüğü eğitim kalitesi ve tecrübesiyle başarıyı öğrencilerini başarıya ulaştırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. 36 yıllık tecrübesiyle başarıyı ilke edinen kurum, kurslarına bir yenisini ekleyerek 3 yıldır üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hizmet veriyor.