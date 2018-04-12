Sülün Osman mağdurları sesimizi duyun dedi

Önceki gün başkent gündemine bomba gibi düşen emlak dolandırıcılığının yankıları sürüyor. Aynı daireyi yaklaşık 300 kişiye satan Ergün K. ve beraberindeki İsmet G., Yüksel Y. ile Mehmet Emin P.'nin dolandırdıkları kişileri tehdit ettiği ve daha önce de farklı şehirlerde dolandırıcılık olaylarına karışmaları nedeniyle emniyette kayıtları olduğu ortaya çıktı. Uygun fiyata buldukları evin hayrını göremeden dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, seslerini duyurmak istiyor. Dolandırıcılara kaptırdıkları paralar nedeniyle evde aileleriyle sorunlar yaşadıklarını ifade eden mağdurların tek isteği başkalarının da dolandırılmasının önüne geçilmesi ve suçluların bir an önce cezalandırılması… SABAH Ankara
'nın konuştuğu mağdurlardan Özgür Savaş Bozoğlu
(42), dolandırıcıların tuttuğu bekçinin, internetteki satılık ilanını görerek binaya gelenleri bilgilendirdiğini ve ev sahibi olma hayali kuran masum insanları bu şekilde kandırdıklarını ileri sürdü. "ŞİKAYETİ ÇEKİN" DEDİ
Bir buçuk yıl önce internette gördüğü satılık ilanıyla oğluna yatırım amaçlı ev almayı hayal eden Bozoğlu, dolandırıldığını evi satın aldıktan bir gün sonra öğrendiğini belirtti. Satışını aldığı evin internette hala ilanı olduğunu fark edince harekete geçtiğini ifade eden Bozoğlu, "İlandaki numarayı aradım karşımdaki kişiye, 'burası satılık mı?' dedim 'evet' dedi. 'Ama burayı ben satın aldım' deyince işler karıştı. Ergün K.'yi aradım 'yanlışlık olmuş' falan dedi. Bakanlıkta ve belediyede Yeni Özgüneşler isminde bir kooperatif olduğu söylendi. Ama ben bu işin peşini bırakmadım ve savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şikâyetçi olduğumda benimle iletişime geçtiler, 'paranı vereceğiz şikâyetini geri çek' dediler. Ama çekmedim, benim gibi birkaç kişi de şikâyetçi olmuş, onlara da 'şikâyetinizi geri çekin, paranızı verelim' demişler. Masum insanlar mahkeme uzamasın diye şikâyetini geri çekince senet vermişler, onlara senetler de ödenmemiş, bir de bu şekilde dolandırmışlar. Bu insanlar masumları dolandırmaya devam ediyor, biz yandık, paralarımız gitti, bari başkalarının canı yanmasın" diye konuştu. Savcıya, "bina mühürlensin, gerekirse yıkılsın" dediklerini ifade eden Bozoğlu, "Belediyeden ruhsat alınmadan yapılan bir bina söz konusu... Bu binaya 3 kere yıkım kararı çıkmış fakat 300'e yakın insan dolandırıldı ve hala dolandırılanlar var. Bazı insanlar dolandırıldığına bile inanmıyor, hala aidat ödeyenler bile var. Savcılığa gittikten 25 gün sonra internette yine ilan gördüm aradım kimsiniz alıcı mı satıcı mı biz dolandırıldık aman siz de dolandırılmayın dedim. Detaylıca anlatınca karşımdaki akrabasının savcı olduğunu söyledi, birlikte savcıya gittik, şikâyet ettiğim savcıyı karşımda gördüm. Sayın savcım size söylemiştim, bakın akrabanız da aynı kişiler tarafından dolandırılmış dedim, savcı da bizi de dolandırmışlar dedi" şeklinde açıklamalarda bulundu. 'İFTİRA ATTILAR, DOLANDIRDILAR' Bina
önünde günlerce brandalı nöbet tuttuğunu ifade eden Bozoğlu, "Ben insanları aydınlattım diye tehditler aldım onlardan. Bana saldırdılar, beni darp ettiler, darp raporu da aldım. Geçen yıl evin önünde nöbet tuttum, arabamın üzerine branda hazırladım, bunlar dolandırıcı buradan ev almayın diye… Ben ticaretle uğraşıyorum iftira attılar naylon fatura kesiyor diye denetim inceleme yapıldı masum olduğum ortaya çıktı. Ondan dolayı da dava açtım onlara. Burası 2000 yılında kooperatif olarak başlamış, arsa sahipleriyle kat karşılığında anlaşmışlar belediyeden izinsiz yapılmış bir bina. Bunlar organize bir şebeke, bina var ortada ama arsa olarak çıkıyor tapuda. İşimi bıraktım, günlerce nöbet tuttum kapı önünde... Tek isteğim var hak ettikleri cezayı alsınlar, başkalarını dolandırmasınlar" dedi. Bu ev yüzünden eşiyle arası bozulan, evinde huzur kalmayan bir başka mağdur ise, "Yıllarca çalıştım çabaladım, dolandırılmak için miydi!" diye isyan etti. 57 yaşındaki Şemsettin Yılmaz, "2014 yılında bu evi satın almak için başvuru yaptım ve 125 bin liramı kaptırdım. OSTİM
'de torna tamir ederek, yağların içinde, vinçlerin altında, risk içinde alın teriyle kazandığım param elimden gitti. Ben dolandırılmak için kazanmadım bu parayı, oğluma ev alacaktım" dedi. 'ZORLA SATTILAR PARAMI VERSİNLER'
Dolandırıldıktan
sonra tehditler aldığını
ve 30 arkadaşının da aynı
şekilde dolandırıldığını
anlatan Yılmaz, "Paramı
isteyince kafana silah mı
dayadım zorla mı sattım
dediler. Evi satmak için
birkaç kez kapıma geldiler
evet… OSTİM'de bunlardan
ev alıp dolandırılan
30 arkadaşım var.
'Konuşma' diye beni ikna
etmeye çalıştılar. Onlar
korkuyor, ben korkmuyorum.
Hakkımı arıyorum"
şeklinde konuştu.