Adres bulmak kolay olacak

BUGÜN NELER OLDU

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, yeni bina numaralarıyla başkentte adres bulma sıkıntısını minimuma indirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bugüne kadar apartman ve binalara verilen, üzerinde sadece numaranın yer aldığı uygulama sona eriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek yeni düzenleme ile bundan sonra bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak.Daha önce ilçe ve mahalle isminin yer aldığı bulvar, cadde, sokak ve meydan levhalarında başlatılan uygulama, bina ve apartmanlar için de haziran ayından itibaren başlatılacak. Yeni numaraların üretimine başlayan Büyükşehir, hem daha görünür özelliğe sahip hem de yarı maliyetle inşaatı yeni tamamlanan bina ve apartmanlara takılacak. Numarataj Şube Müdürlüğü yetkilileri, "Yeni numaralarda pleksi malzemeden yapıldığı için ışığı süzerek, araçların içinden görünürlüğünü artıracak. En önemlisi de ambulans, itfaiye, emniyet hatta cenaze hizmetlerinde adrese erişimi hızlandıracak" ifadelerini kullandı.