ASO üyelerine ‘Nefes’ kredisi

ANKARA
Sanayi Odası (ASO) üyesi KOBİ'lere 75 milyon liralık "Nefes kredisi" kullandırılacak. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yazılı açıklamasında, Nefes kredisi projesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki oda ve borsaların önemli bir güç birliği gerçekleştirdiğini belirtti. Özdebir, "KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana erişim. Yıllardır yüksek faizlerle iş yapmanın zorluklarını vurguluyoruz. ASO olarak elimizi taşın altına koyup küçük ölçekli üyelerimizin uygun faizlerle finansmana erişimine katkı sağladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.