Belediyede yıkım devam ediyor

ALTINDAĞ Belediye
binasının bir bölümünün yıkımına devam ediliyor. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, belediyenin bulunduğu yerin 80'li yıllar öncesinde Esenpark olarak bilindiğini, belediye binasının bu dokuyla uyuşmadığını belirtti. Belediyede yeniden yapılanmayla birlikte personel sayının azalmasından dolayı devasa bir binaya ihtiyaç duyulmadığını dile getiren Tiryaki, "Üç bloktan oluşan bu devasa binanın bir bloku dediğiniz gibi 2016 yılında yıkıldı ve tüm Ankaralıların memnun olduğu görünüme kavuştu. Şimdi diğer bir blokun daha yıkımına başlanıldı" şeklinde konuştu. Yıkıldıktan sonra binaların yerine yeni binalar yapılmadığını, tamamen yeşil alana dönüştürüldüğünü söyleyen Tiryaki, "Dünyanın her yerinde şehrin en kıymetli yerleri eski şehir merkezleridir. Bunlar yıkılmaz, yıllarca korunur" ifadelerini kaydetti.