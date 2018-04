Cumhurbaşkanı’ndan açılış müjdesi

AŞTİ-SÖĞÜTÖZÜ

BUGÜN NELER OLDU

Sincan- Ankara -Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ilçe belediye başkanları ve AK Parti'li milletvekillerinin katılımıyla açıldı. Başkentray'ın Mamak'taki ilk istasyonu olan Kayaş Tren Garı'nda gerçekleştirilen açılışa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmasında, Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilebilmesini sağlayacak Başkentray altyapısının aynı zamanda Yüksek Hızlı Tren 'in Eryaman-Gar mesafesini de kısalttığına işaret ederek, Başkentray'ın 24 Nisan'a kadar ücretsiz olacağı müjdesini verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "İlk etapta 15 dakikada bir olacak trenlerin hareket aralığı gerekirse 5 dakikada bire kadar indirilecek. Hem zamandan kazandıracak hem de konforlu seyahate imkân hazırlayacak hizmetin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu muhteşem katılım bu projenin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin her köşesi gibi Ankara'ya da şehircilik bakımından adeta çağ atlattık. Çevresi gecekondularla kuşatılmış, havası kirden, dereleri kokudan, sokakları pislikten geçilmeyen bir şehirden başkentlik sıfatına yakışan görüntüye kavuşan bir Ankara'ya geliyoruz. Bakın geldik demiyorum. Şimdi, kentsel dönüşüm diyoruz, yerinden dönüşüm diyorum. İnşallah bu görülen bütün yerlerde yerinden dönüşümü gerçekleştireceğiz ve her taraf pırıl pırıl olacak. Benim kardeşim, vatandaşım da modern bir hayatı yaşayacak." Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü gençlerin yaygın otobüs, minibüs, metro ve Başkentray'ı ve her evin kapısında bulunan otomobilleriyle ulaşım imkanına sahip bir şehirde yaşadıklarını da ifade etti. Gençlerin anne ve babalarının ömrünün otobüs, yolcu bulursa çalışan minibüs ve sınırlı seferi olan banliyö treni beklemekle geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, o dönemde otomobilin sadece zengine mahsus bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.BaşbakanBinali Yıldırım da, hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürdüklerini ifade ederek, Ankara'nın 16 yılda büyük bir gelişmeyi yaşadığını belirtti. Başbakan Yıldırım, "Başkentray projesi, 1 milyar 227 milyona mal oldu. Ayrıca Yenimahalle, Sincan, Etimesgut'ta oturan hemşehrilerimiz için Eryaman Yüksek Hızlı Tren Gar Projesini de tamamladık. Başkentray'ın Yenişehir İstasyonundan Kızılay metrosuna, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak. Kayaş-Ankara-Sincan arası seyahat süresi 45 dakikaya iniyor. Hızlı tren de 18 dakikadan 10 dakikaya iniyor. Gar istasyonlarının tamamı engelli vatandaşlarımızın rahatça inip çıkması için projelendirildi. AŞTİ-Söğütözü hattı da yakın zamanda açılacak" açıklamasında bulundu.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, Başkentray projesinin 20 ay gibi kısa bir sürede bitirildiğini vurgulayarak, "Son 15 yıldır Bakanlık olarak Ankara'yı kara, demir ve havayolları alanında gerçek anlamda bir başkent yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. 20 ayda tamamlandı Başkentray'ın özellikleriToplam 156 kilometre yeni demiryolu yapıldı,Trafikteki bekleme süreleri kaldırıldı,Kapalı ticari alanlar oluşturuldu,Yenişehir'den Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak,Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen günlerde ise 5 dakikada bir işletilecek,Günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek,Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya, YHT'lerin Ankara- Sincan arasındaki seyahat süresi de 17 dakikadan 11 dakikaya düşecek.