Gençlerbirliği’nde ‘Kayseri’ havası

GENÇLERBİRLİĞİ, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü Kayseri
spor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Galatasaray maçında forma giyen isimler koşu yaptı. Diğer grupta yer alanlar ise çift kale maçın ardından yaptıkları tempolu koşuyla antrenmanı tamamladı. Ahmet İlhan Özek, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.