Hamamönün’de sezon açıldı

HAMAMÖNÜ'NDE 2010 yılından beri faaliyet gösteren "El Ürünleri Pazarı" 2018 yaz sezonunu açtı. Altındağ Belediyesi
tarafından Hamamönü'nde yapılan ve hiçbir ücret alınmadan kadınlara tahsis edilen El Ürünleri Pazarı, sezona "merhaba" dedi. Altındağ kadın eğitim kültür merkezlerine üye kadınların, el emeği ürünlerini satışa sundukları "El Ürünleri Pazarı" Hamamönü'nde ziyaretçilerini bekliyor. Pazarda ahşap boyama, nakış dikiş, iğne oyası, takı tasarımı, örgü, keçeden yapılmış birçok özel tasarım ve sanatsal ürünler yer alıyor. "El Ürünleri Pazarı" her gün 09.00 ila 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Belediye Başkan Veysel Tiryaki, Altındağlı kadınların üretkenlikleri ile gurur duyduklarını dile getirerek, "Altındağlı kadınlar üretiyor, ürettiklerini de Belediyemizin pazarlarında satışa sunuyor. Binlerce kadının ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına destek oluyoruz. 8 yıl önce açtığımız Pazar, büyük ilgi gördü ve 3 yıl önce ikinci bir pazarımızı da açtık. 10 yıl önce evlerinden dışarı çıkmayan kadınlarımız, bugün kadın eğitim kültür merkezlerimizde özel kurslara gidiyor, sanatsal tasarımlar üretiyor, internet yardımı ile ürüYnlerini geliştiriyor. Bu ürünler, Hamamönü ziyaretçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Altındağlı kadınlar yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile tüm Türkiye'ye örnek oluyor" diye konuştu.