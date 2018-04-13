İkinci Lig ne durumda? 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Keçiörengücü, Etimesgut Belediyespor, Beyaz Grup’ta ise Bugsaş ve Hacettepe… Lig bitimine 4 hafta kala ned urumdalar…





Etimesgut Belediye

Sezona Teknik Direktör Hayati Soydaş ile başlayan Etimesgut 9. haftada galibiyetle tanıştı. 10 hafta sonunda Soydaş'la yollarını ayıran Etimesgut takımın başına Aykan Atik'i getirdi. Atik ilk maçına evinde Sivas Belediyespor karşısında 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı ekibin 30 haftada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunuyor. 40 puanla 9. sırada...



Bugsaşspor

Beyaz Grup'ta yer alan Bugsaş sezona Serhat Gülpınar ile başladı. Gülpınar, 8 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak takımına 13 puan kazandırdı. Gülpınar ile yollarını ayıran Bugsaşspor, İsmet Taşdemir'le anlaştı. 5 hafta sonra ise Mustafa Özer takımın başına geldi. Özer'le Bugsaş'ın havası değişti. Takım, 53 puanla 5. sırada bulunuyor.



Hacettepespor

Hiç hoca değişikliğine gitmeyen Hacettepespor'da Mustafa Kaplan takımın başında. Sezonun ilk 3 haftası galibiyet yüzü görmeyen Hacettepespor 7. haftada oynadığı Bugsaş maçı haricinde 23. haftaya kadar yenilmezlik serisini sürdürdü. Deplasmanda Bugsaşspor'a 4-2 yenilen Hacettepespor, 50 puanla 7. sırada… Liderle arasında 7 puan var. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU KEÇİÖRENGÜCÜ, Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu ile sezona çok iyi bir giriş yaptı. İlk 8 haftada 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan mor-beyazlılar 9. haftada deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Etimesgut Belediyspor yenilgisinden sonra 3 maç galibiyetle devam eden Ankara ekibi, 4 maç üst üste yenilgiler alarak kan kaybetti. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Keçiörengücü'nün, iç sahada oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Keçiören'in deplasmandaki grafiği de oldukça iyi görünüyor. Oynadığı 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunan mor-beyazlılar ligde 57 puanla 4. sırada… Lider Hatayspor'un ise 68 puanı var. Kalan 4 haftada 2 hafta içeride, 2 hafta dışarıda oynayacak olan Keçiören, dışarıda Sancaktepe ve Afyon'la oynayacak. İçeride ise Amed Sportif ve Kastamonuspor ile oynayacak.Teknik Direktör Hayati Soydaş ile başlayan Etimesgut 9. haftada galibiyetle tanıştı. 10 hafta sonunda Soydaş'la yollarını ayıran Etimesgut takımın başına Aykan Atik'i getirdi. Atik ilk maçına evinde Sivas Belediyespor karşısında 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı ekibin 30 haftada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunuyor. 40 puanla 9. sırada...Grup'ta yer alan Bugsaş sezona Serhat Gülpınar ile başladı. Gülpınar, 8 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak takımına 13 puan kazandırdı. Gülpınar ile yollarını ayıran Bugsaşspor, İsmet Taşdemir'le anlaştı. 5 hafta sonra ise Mustafa Özer takımın başına geldi. Özer'le Bugsaş'ın havası değişti. Takım, 53 puanla 5. sırada bulunuyor.hoca değişikliğine gitmeyen Hacettepespor'da Mustafa Kaplan takımın başında. Sezonun ilk 3 haftası galibiyet yüzü görmeyen Hacettepespor 7. haftada oynadığı Bugsaş maçı haricinde 23. haftaya kadar yenilmezlik serisini sürdürdü. Deplasmanda Bugsaşspor'a 4-2 yenilen Hacettepespor, 50 puanla 7. sırada… Liderle arasında 7 puan var.