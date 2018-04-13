Komşu çocuklarıyla kavga eden gencin parmağını kestiler

Evinin önünde kardeşlerini kurtarmak için yaklaşık 8 kişinin arasına giren 19 yaşındaki Kayacan Durukal
, "satır" diye tabir edilen bıçakla saldırıya uğradı. Durakal, boynu kesilmesin diye elini araya koyduğu esnada serçe parmağına isabet eden bıçak serçe parmağını kopardı. Bu olay akla Japon mafyası Yakuzalar'ın ceza yöntemini akla getirdi. Ankara
'da üniversite sınavlarına hazırlanan fen lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Kayacan Durukal, kavga ettiği kişiler tarafından Japon mafyası Yakuzalar gibi korkunç bir ceza verildi. Durukal, iki küçük kardeşine karışan grubu görünce olayı ayırmak üzere evin önüne indi. Durukal ne yapsa da sakinleşmeyen grup, 2 çocukla birlikte Durukal'a saldırdı. Saldırganların arasından biri, satır diye tabir edilen kesici aletle küçük çocuğun üzerine gidince, ağabey Durukal kendini tutamadı ve bıçaklı kişiye saldırdı. DÖRT SAATTE DİKİLDİ
Daha sonra grubun hedefi olan ağabey Durukal, ismi belirlenemeyen bir şahsın satırlı saldırısına uğradı. Durukal, boynuna doğru gelen satırı önlemek için elini araya koydu ve o hamlesiyle boynunu kurtardı. Fakat satır, Durukal'ın serçe parmağına isabet etti ve parmağı koptu. Ardından hemen hastaneye kaldırılan
ve dört saat kadar ameliyatta kalan Durukal'ın parmağı dikilirken, gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı. Durumu zor olan ailenin yardımına koşan ve davayı üstlenen avukat Meltem Banko, "Mağdur babası aracıyla bana ulaştı. Kendisinin babası uzun yıllardır babam ile çalışmış. Olaydan böylece haberdar oldum. Haberi aldığım gibi ciddi bir reaksiyon gösterdik. Açıkçası kabul edilemez bir durum. Çünkü adam öldürmeye teşebbüs var" şeklinde konuştu. "BUNU KİM YAPTIYSA CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUM"
Anne
Sibel Durukal
ise "Ben onların kavga
ettiklerini hiç görmedim.
Oğlumun çağırmasıyla olay yerine
geldim. Geldiğimde her tarafta
kan vardı. Oğlum parmağı kopmuş
halde yerdeydi. Bunu kim yaptıysa cezasını
çeksin istiyorum. Çocuğumun eli çok
kötü bir haldeydi. Kalıcı bir hasar olacak
elinde.
Oğlum fen
lisesi öğrencisi ve üniversiteye
hazırlık okuyor.
Yıllardır oğlum okulla mücadele
etti. Tam sınav zamanı bu oldu.
Bunun cezasını çeksinler. Ben o korkunç
şeyin kimseye bir daha olsun istemiyorum.
Karakola gittim, serbest bırakıldığını
öğrendim" şeklinde konuştu.