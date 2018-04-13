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Komşu çocuklarıyla kavga eden gencin parmağını kestiler Kardeşini döven grupla kavga eden 19 yaşındaki gencin parmağı satırla kesildi. Kopan parmak yerine dikilirken, bu vahşeti gerçekleştiren şahıs serbest kaldı

Giriş Tarihi: 13.4.2018