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Mamak’ta stajyerlere bağımlılık semineri

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Mamak’ta stajyerlere bağımlılık semineri
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde başlatılan "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" kapsamında staj gören 70 öğrenciye seminer verildi. Belediye toplantı salonundaki seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Arif Dalkılıç, yaklaşık iki saat boyunca, madde kullanımına başlama nedenleri, bağımlı tedavisinin hedefleri ve yapılacaklar, bağımlılığa neden olan maddeler, bağımlılığın sebepleri ve süreçleri gibi konularda bilgiler verdi.
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Mamak’ta stajyerlere bağımlılık semineri
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