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Suriyelilerin yaşadığı gecekondu yandı

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Suriyelilerin yaşadığı gecekondu yandı
Yenimahalle Avcılar Mahallesi'nde bir gecekonduda oturan Suriyeli Mahmut 'ye ait motosikletle evin yanında bulunan hurda otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun çatısına da sıçrarken komşularının uyandırdığı El Nasri ve ailesi kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının, iki ayrı yerde aynı anda çıktığı tespit edildi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis, soruşturma başlattı.
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Suriyelilerin yaşadığı gecekondu yandı
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