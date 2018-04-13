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Yenimahalle’nin Sevda’sı var

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Yenimahalle’nin Sevda’sı var
Görme Engelliler Spor Kulübü 28 Mart-2 Nisan 2018 tarihlerinde İsveç'te yapılan 'Malmö Inter Cup' turnuvasında farkını ortaya koydu. Türk Kadın Goalball Milli Takımında Yenimahalle Belediyesi'nin gol kraliçesi , 39 gol atarak 9'uncu kez gol kraliçesi oldu. Yenimahalle Belediyesi, "Malmö Inter Cup" turnuvasına milli sporcuları Sevda Altunoluk, Neşe Mercan ve Sevtap Altunoluk'la katıldı. Türk Kadın Goalball Milli Takımı önce İngiltere'yi 11-3, ardından ABD'yi 9-8, Kanada'yı 11-3, İsveç'i 10-3 ve Brezilya'yı da 4-3 mağlup etti. Rusya ile final oynayan Türk Milli Takımı, Rusya'ya finalde 7-6 yenilerek turnuvayı 2'inci tamamladı. Sevda Altunoluk ise 39 gol atarak 9'uncu kez gol kraliçeliğine adını yazdırdı.
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Yenimahalle’nin Sevda’sı var
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