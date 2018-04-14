Ankaralı sanayiciye Ukrayna’dan davet

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Chyzhykov başkanlığındaki işadamı heyeti, Ankara Sanayi Odası'nı (ASO) ziyaret etti. ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette gıda, mobilya, alternatif enerji kaynakları ve nükleer enerji konularında faaliyet gösteren Ukraynalı işadamları ile ASO üyesi sanayiciler, karşılıklı işbirliği fırsatlarını görüştü. Chyzhykov, Ankaralı sanayicileri Ukrayna'ya davet ederek, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için iki odanın birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

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