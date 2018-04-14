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Ankaralı sanayiciye ’dan davet

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Ankaralı sanayiciye Ukrayna’dan davet

Ticaret ve Başkanı Gennadiy Chyzhykov başkanlığındaki işadamı heyeti, Ankara Sanayi Odası'nı () ziyaret etti. ASO Başkanı 'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette gıda, mobilya, alternatif kaynakları ve nükleer enerji konularında faaliyet gösteren Ukraynalı işadamları ile ASO üyesi sanayiciler, karşılıklı işbirliği fırsatlarını görüştü. Chyzhykov, Ankaralı sanayicileri Ukrayna'ya davet ederek, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için iki odanın birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

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Ankaralı sanayiciye Ukrayna’dan davet
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