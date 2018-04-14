Beypazarı küçük akbabaları karşılıyor

Dört tür akbabanın yaşadığı Türkiye'de türü en çok tehlike altında olan küçük akbabalar, baharın gelmesiyle Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelmeye başladı. Avrupa'daki küçük akbaba popülasyonunun önemli bir kısmı Türkiye'de, bölge olarak ise Beypazarı ilçesinde bulunuyor. Beypazarı, tüm dünyada kırmızı listede olan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan küçük akbabalar için en önemli üreme ve beslenme alanlarından biri oluyor. Doğa Derneği'nce Beypazarı'nda uzun süredir küçük akbabalar ile ilgili araştırma ve gözlem çalışmaları yapılarak, koruma planı yapılması hedefleniyor.

FOTOĞRAFÇILAR AKIN ETTİ

?Havaların soğumasıyla Afrika'ya göç eden küçük akbabalar, bugünlerde beslenme ve üreme amacıyla ilçeye dönmeye başladı. Özellikle küçük akbabaya ilgi duyan doğa tutkunları, gündüz yırtıcılarını fotoğraflamak, onların gizemli dünyalarını keşfetmek için soluğu Beypazarı'nda alıyor.

'ARTIK YEMEKLER DOĞAYA BIRAKILMALI'

Yuvalama alanlarında küçük akbabaları karşılamak için ilçeye gelen doğa fotoğrafçıları, "Beypazarı bu önemli türün ilçe turizmine katkısını fark edememiş olmalı ki herhangi bir tanıtım ve çalışma yapıldığını duymadık. Biz yılın bu zamanlarında ve her dönem gelerek onları karşılıyor, fotoğraflıyoruz. Buradan da çok yakınımızda bulunan kuş cennetine geçeceğiz. İnsanlar ve yöre halkı bu tür hakkında bilgilendirilmeli. Çünkü silahla yaralanan hatta öldürülen akbabalar gördük. Ankara'nın kuzeyindeki kanyonları, Beypazarı'nın tarihi konaklarını ve Nallıhan Kuş Cennetini buluşturan geziler kapsamında burada olmaktan mutluluk duyduk" şeklinde konuştu. Doğa ve hayvanseverler Beypazarı çöplüğünün kaldırılması sonrası yeterli yiyecek bulmakta zorlanan akbabalar için mezbaha ve kasaplardan getirilecek artıkların yetkililerce düzenli olarak toplanmasını ve bir an önce bölgeye bırakılmasını istiyor.