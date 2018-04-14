Ertürk, tedavi gören vatandaşı unutmadı

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Ertürk, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Ertürk, hasta vatandaşlara ve hasta yakınlarına sürekli olarak yanlarında olduklarını ve herhangi bir şeye ihtiyaçları olması durumunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ertürk ayrıca evlerinde tedavi gören vatandaşları da unutmadı. Başkan Ertürk hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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