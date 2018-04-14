Otizmli çocuklar gönüllerince eğlendi

Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik projeler üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Otizm Vakfı ile de başkentte yaşayan otizmli çocuklar konusunda destek çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsis ettiği, elektrik ve doğalgaz giderlerini karşılayarak destek verdiği Otizm Vakfı, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde bir etkinlik düzenledi. Otizm Vakfı İncek Yaşam Merkezi'nde düzenlenen farkındalık etkinliğinde çocuklar aileleriyle birlikte şarkılar söyleyip, oyunlar oynadı. Etkinliğe, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

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