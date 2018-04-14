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gönüllerince eğlendi

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Otizmli çocuklar gönüllerince eğlendi

Kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik projeler üreten , Otizm Vakfı ile de başkentte yaşayan konusunda destek çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsis ettiği, elektrik ve doğalgaz giderlerini karşılayarak destek verdiği Otizm Vakfı, Dünya 'nde bir etkinlik düzenledi. Otizm Vakfı İncek Yaşam Merkezi'nde düzenlenen farkındalık etkinliğinde çocuklar aileleriyle birlikte şarkılar söyleyip, oyunlar oynadı. Etkinliğe, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

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Otizmli çocuklar gönüllerince eğlendi
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