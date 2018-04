Oyun kodları ödüllerini aldı

Ankara Valisi Ercan Topaca, Türkiye genelinde düzenlenen 'Oyunumu kodluyorum' yarışmasının ödül törenine katıldı. Vali Topaca, "Müdürümüz Murat Bey 'Oyunumu Kodluyorum' adlı yarışmasından bahsedince benim de çocuklarım var. Bu oyunlarla ilgili birçok sorunu ben de yaşıyorum. Oyunlar hep yabancı, yerli oyun yok. Bunların kodlarını ve yazılımını bizim insanımız yaparsa daha başarılı oluruz ve daha faydalı sonuçlar elde ederiz. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları bugün de yaşamayalım diye bu konuya canı gönülden destek verdim" diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM YAPALIM

Öğrencileri teşvik etmek istediklerini ifade eden Topaca, "Kullandığımız her bir top mermisi, kullandığımız her kurşun, kullandığımız her bir İHA ve SİHA dediğimiz araçlar, uçaklar, tanklar ve kullandığımız diğer araçlar bu teknolojiyle yapılıyor. Birçok ülke bizim gelişmemizi istemiyor. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, topraklarımıza kötü niyetle bakan, bizimle oynamaya çalışanlara bu ülke gerekli dersi nasıl Zeytin Dalı Harekatı'yla verdiyse çocuklarımızın yaptığı bu teknolojiyle de aynı şekilde vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU YIL KATILIM DAHA DA ARTTI'

İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ise, çocukların iki üç yaşlarında cep telefonları ve tabletlerle tanıştıklarını belirterek teknolojinin doğru kullanımının önemine değindi. Cebeci Ortaokulu Müdürü Murat Tekçe de geçen yıl Ankara genelinde 'Oyunumu Kodluyorum' yarışmasına 64 eser 134 öğrencinin katıldığını, bu yıl 58 ilden 294 okul 456 eser olmak üzere toplamda 931 öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.