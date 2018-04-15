23 Nisan coşkusu Keçiören’de başladı 23 Nisan coşkusu erken

Keçiören Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi okullara şişme oyun alanları kurdu. Yalçın Eskiyapan, Mevlana, Necip Fazıl, Melek Özen, 19 Mayıs, Vildan Nurettin Demirer, Sancaktepe, Kocatepe, Osman Gazi, İbrahim Akoğlu, Orhan Gazi, Talip Yener, Şinasi, Tevfik Ünsal, 120. Yıl İlkokulları ile Kalaba Kent Meydanı olmak üzere toplam 16 noktada kurulan ve içerisinde zıpzıp, kaydırak, oyun evi, top havuzunun yer aldığı şişme oyunları ile çocuklar doyasıya eğleniyor.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Çocukların 23 Nisan coşkusunu yaşamasını isteyen Keçiören Belediyesi ayrıca jonglör, yüz boyama, sihirbaz gibi etkinliklerin olduğu şişme oyun alanlarını, maskotlarla da renklendiriyor. Ayrıca tüm çocuklara patlamış mısır ve şeker dağıtılıyor. Keçiören'in çocuklarının mutlu olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çocuklarımızın çocukluklarını yaşayarak büyümeleri için eğlencenin yanı sıra bilgi ve donanımlarını da tamamlayan çalışmalar yapmayı görev addediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde de ilköğretim çağındaki çocuklarımızın eğlenceli zaman geçirmeleri için parkları okul bahçelerine taşıdık. Şişme oyun alanlarımızda yaşıtlarıyla neşeli aktiviteler gerçekleştiriyorlar." dedi.