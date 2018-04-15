Başkentte kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadeleye ara vermeden devam eden Ankara polisi kaçak ürün satan iş yerlerine baskınlar düzenledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya'da kaçak içki satışı yaptığı belirlenen bir balık restoranına düzenlediği operasyonda, raflarda açıkta bulunan ve müşterilerin masasına servis edilen alkollü içkilerin üzerinde bulunan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrollerinin okunmadığı, yırtık ve zedelenmiş olduğu tespit edildi. Operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen 372 adet dolu alkollü içki şişesi ve 2 adet 5 litrelik pet su şişesi içerisinde toplam 6.5 litre koku ve renk itibariyle rakı olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında adli işlem yapılan şüpheli D.Ö. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİZLİ BÖLMEDE KAÇAK SİGARA

Ankara'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 tırın dorsesinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından Mardin'den Ankara'ya 2 tırla kaçak sigara getirildiği tespit edildi. Tırları Gölbaşı'nda kontrol noktasında durduran polis ekipleri, araçların tabanlarına zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K, M.N.A, A.R.A. ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.