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Dolandırıcılara operasyon

’da bir aile, kendilerine kumpası kurarak dolandırmak isteyen şüphelileri polisle işbirliği yaparak yakalattı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Dolandırıcılara operasyon

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından masum insanları kandırmak için 'yü kullanan dolanırcılar tek tek avlandı. Kurban seçtiği vatandaşların telefon numaralarına ulaşarak kendisini asker, polis ya da savcı olarak tanıtıp kurbanlardan para talebinde bulunan kimi dolandırıcılar emeline ulaşsa da, kimisi de suçüstü yakalandı. Son olay Batıkent'te meydana geldi. Telefonda kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelileri Abdülkadir D., ve Fevzettin T., yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı.

POLİSE İHBAR EDİLDİ
Dolandırmak istedikleri aileyi yakında takibe alan ve kişisel bilgilerine ulaşan dolandırıcılar, aileye FETÖ'nün kripto tanımlamasında isimleri geçtiği gerekçesiyle haklarında işlem başlatıldığı iddiasını öne sürdü. Aile paniklemeden durumu polise bildirdi. Polisle işbirliği yapan aile, dolandırıcılara evi sattığını ve parayı nerde teslim edeceğini sorarak dolandırıcılarla buluşma yeri ayarladı. Dolandırıcılardan önce buluşma yerine giden Ankara Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro ekipleri operasyonu başlattı. Batıkent Sosyete Pazarı önünde yapılan operasyonda dolandırıcılık ve yaralama suçlarından kaydı bulunan Abdülkadir D., ve Fevzettin T., kıskıvrak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dolandırıcılara operasyon
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