Emekli polislerden Ertürk’e plaket

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk'ü ziyaret etti. Ertürk, emekli polislere Kahramankazan'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ertürk, polisliğin kutsal, ancak zor bir görev olduğunu belirterek, "Sizler bizlerin huzuru, canı, namusu ve ülkemizin bekası için gece gündüz demeden gözünüzü dahi kırpmadan görev yapmış değerli büyüklerimizsiniz. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Değerli hizmetlerinizden dolayı Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri de, Başkan Ertürk'ün, emekli polislerin ve polis teşkilatının sürekli olarak yanında olduğunu belirterek, plaket takdim etti.

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