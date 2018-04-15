İki şehir Ankara’da karşılaşacak

2017-2018 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe play-off müsabakaları çerçevesinde Nevşehirspor-Kırşehir Belediyespor maçı 22 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacağı açıklandı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 12 grupta oynanan maçların tamamlanmasının ardından grubunu lider tamamlayan takımların oynayacağı play-off maçlarının programı yayınlandı. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. grubu lider tamamlayan Nevşehirspor ile 6. grubu lider tamamlayan Kırşehir Belediyespor maçı da 22 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak. 22 Nisan Pazar saat 15.00'te oynanacak olan müsabaka Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak.

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