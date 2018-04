Verilen ceza zihniyete

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası sonuçlandı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yüklenen suçları işledikleri sabit olmaması nedeniyle 68 sanığın beraatine hükmedilirken 10 sanık hakkındaki dava zaman aşımının dolması, 4 sanık hakkındaki dava ise ölmüş olmaları nedeniyle düşürüldü.

CEZAEVİNDE YATTI

28 Şubat'ın en ağır süreçlerinin yaşandığı yerlerin başında hiç kuşkusuz ki Sincan geliyor. Necmettin Erbakan liderliğindeki 54. Hükümeti devirmek isteyenler 31 Ocak 1997'de Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Kudüs Gecesi'ni bahane ederek Etimesgut'taki askeriyeden çıkardıkları tankları ilçe meydanında yürütmüştü. Hakkında tam bin sayfalık iddianame hazırlanan ve daha sonra görevden alınan dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 7 ay boyunca Ulucanlar Cezaevi'nde tutuklu kalmıştı. Yıldız 5 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanınca sahte kimlik ve pasaportla yurtdışına kaçmıştı. 3 yıl ülke ülke gezerek vatan özlemi çeken Yıldız, Rahşah Affı ile tekrar ülkeye dönüş yapmıştı.

HER KESİM ZARAR GÖRDÜ

Şu an Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grupbaşkanvekili olan Yıldız 21 kişinin müebbet hapis cezası aldığı 28 Şubat Davası'nı SABAH Ankara'ya yorumladı. Yıldız, "28 Şubat döneminde Türk milleti olarak çok zor günler geçirdik. O dönem her kesimden vatandaş zarar gördü. Ben o dönem Sincan Belediye Başkanı idim ve bundan ben de payımı aldım. Düzenlediğimiz Kudüs Gecesi'nin ardından hayatım tamamen değişti. Neredeyse terörist ilan edildim. Ama çok şükür o günler geride kaldı. Artık kendini güçlü zannedenlerin yönettiği bir ülke değiliz. Hakkın hakim olduğu, millet iradesinin hakim olduğu bir Türkiye var artık..." dedi.

KARŞILIKSIZ KALMIYOR

28 Şubat davasında kişilerin değil, bir zihniyetin yargılandığını belirten Bekir Yıldız, "Hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını görmek açısından bu karar son derece önemlidir. Artık 7'den 70'e herkes bilmelidir ki yapılan haksızlık yapanın yanına kar kalmıyor. 20 yıl sonra da olsa bir bedel ödettirilebiliyor. Ben olaya bireysel olarak bakmıyorum. Burada kişilere verilen cezadan çok zihniyete verilen ceza bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.