18. randevu

Osmanlıspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 18. randevuya çıkacak. Trabzonspor, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 6 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Trabzonspor'un, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 30 golüne, Ankara temsilcisi 20 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı, ev sahibi takım 4-3 kazandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Trabzonspor lehine tescil edilmişti.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçında 1'i hükmen olmak üzere 4'ünü Trabzonspor, 3'ünü Osmanlıspor kazandı, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Trabzonspor, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere başkentte 11 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.