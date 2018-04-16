Ankara'da panelvan otomobile çarptı: 6 yaralı

Kaza, Ankara Samsun Karayolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan 06 DS 1796 plakalı ticari panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 33 D 1148 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptıktan sonra ters taraftaki kaldırıma çıkan panelvanda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada diğer araçta bulunan 5 yaşlarındaki İ.Y. isimli çocuk da yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ismi öğrenilemeyen 5 yaralı, civardaki hastanelere kaldırıldı. İ.Y. isimli çocuk ise Ankara Hacettepe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik kontrollü şekilde verilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

