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'da otomobile çarptı: 6 yaralı

’da meydana gelen trafik sında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:22
Ankara'da panelvan otomobile çarptı: 6 yaralı

, Samsun Karayolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan 06 DS 1796 plakalı ticari , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 33 D 1148 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptıktan sonra ters taraftaki kaldırıma çıkan panelvanda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada diğer araçta bulunan 5 yaşlarındaki İ.Y. isimli çocuk da yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ismi öğrenilemeyen 5 yaralı, civardaki hastanelere kaldırıldı. İ.Y. isimli çocuk ise Ankara Hacettepe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik kontrollü şekilde verilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ankara'da panelvan otomobile çarptı: 6 yaralı
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