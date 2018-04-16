Gölü temizleyerek göçü engelliyoruz

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ayrıca Mogan'ın temizliği ve Konya Yolu projesinin 30 yıldır her siyasi partinin hayali ve sözü olduğunu söyleyerek, "30 yıldır bütün başkanlar bu sorunların çözümü için söz veriyordu. Bende çözemeseydim 2019'da aday olmazdım.

Projeler yüzünden uykularım kaçıyordu" dedi.

30 yıldır Gölbaşı'nda siyaset yapan Fatih Duruay, 30 Mart 2014'te ilçenin en büyük sorunu olan Mogan Gölü'nün temizliği ve Konya Yolu'nun alta alınması projelerini hayata geçireceği sözünü vererek AK Parti'den Gölbaşı Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Verdiği söz tam 30 yıldır göreve gelen tüm belediye başkanlarının ve siyasi partilerin seçim malzemesiydi.

Hükümetin de desteği ile her iki projeye start verdiren Duruay, "Bu projeler uykularımı kaçırıyordu. Sözümü tutmasaydım 2019'da aday olmazdım" diyor. Başkan Duruay ayrıca Mogan Gölü'nün temizliği ile ilçede yaşanacak göçün de önüne geçtiklerini ifade etti.

Sizi tanıyarak başlayayım?

1963 yılında gölbaşında doğdum.

Aslen Ankaralıyım. İlkokul, ortaokul ve liseyi o dönem tek okulumuz olan Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi'nde bitirdik. Siyasetin hep içinde oldum. 1994 yılında Refah Partisi'nden İl Genel Meclisi üyesi seçildim. Bir dönem önce AK Parti'den Büyükşehir ve Gölbaşı meclis üyeliği yaptım. Şimdide belediye başkanlığı nasip oldu. Belediye başkanı olarak Gölbaşı'na hizmet etmeye çalışıyoruz.

Gölbaşı'nda gıda ve inşaat işleri ile uğraşıyorum. 3 çocuk babasıyım.

Doğduğumdan beri Gölbaşı'nda yaşıyorum.

Gölbaşı'nın köy halini de biliyorum.



Gölbaşı'nda siyaset nasıl?

Ufak yerlerde siyaset her zaman zordur. İkili ilişkiler buralarda çok önemli... Bazen almanız gereken kararlarda sıkıntılar çekebilirsiniz.

Parti içi ve partiler arası çekişmeler olur ama Gölbaşı'nda bir güzellik var... O da seçimden sonra herkes dosttur. Seviyeli bir seçim yarışı olur burada... Gölbaşı genellikle siyasilerin ve bürokratların ikamet ettiği bir yer. Nüfusun artmasından sonra kasaba siyasetinden çok şehir siyaseti yerini almaya başladı.

Gölbaşı'ndaki gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Önceden Gölbaşı'ndakiler, 'Ankara'ya gidiyoruz' derdi. Şimdi Ankara Gölbaşı'na geliyor. Zaten bu cümle yeterlidir gelişimi anlatmaya...

Mogan Gölü desem?

Benim yaşımdakiler ve benden biraz daha büyükler yüzmeyi Mogan'da öğrendi. O zamanlar çok temiz ve berrak bir suyu vardı. Sonra leziz bir balığı vardı. Daha sonra gölümüzde erozyonlardan dolayı kirlendi.

Nasip olursa seneye tertemiz olacak.

Mogan Gölü, insanların Gölbaşı'nda ikamet etme isteğini arttırıyor. Ankara için çok çok büyük bir değer...

Mogan olmasa Gölbaşı bu kadar hızlı gelişmezdi.

Daha önce keşke bu çevre bilinci daha gelişseydi. Keşke Konya Yolu ile Haymana Yolu arasında 200 metre yapılaşmaya izin verilmeseydi çok daha güzel olurdu.



Şimdi temizleniyor... Son durum ne?

Göl zamanla çok kirlendi. Aşağı yukarı 25-30 senedir temizlenmeyi bekliyordu. Burası kirlenmeye devam etseydi 20 sene sonra göl bataklık olacaktı. Bu nedenle Gölbaşı'ndan kaçış olacaktı. Çünkü gölde gaz patlaması oluyordu. Bunun kokusu tüm Gölbaşı'nı sarıyordu. Temizlenmeseydi göç olurdu. Bu çalışma göçü de engelledi.

İnşallah 2018'in 11. ayına kadar temizlik bitecek. Gölün temizlenmesi bizim için çok önemli... Temizlik aşamasına gelene kadar uykularım kaçıyordu.

Biz seçimden önce bunların sözünü verdik.

Konya Yolu'nu alta alacağız ve Mogan'ı temizleyeceğiz dedik. Her ikisi de bu yılın sonunda tamamlanacak.

Bu projeler yapılmasaydı ne olurdu?

Biz sayın Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmesiyle Türkiye'de hayal bile edilemeyecek projeleri hayata geçirdik. Eğer biz Konya Yolu ve Mogan Gölü'nü yapmamış olsaydık diğer partilerden farkımız kalmazdı.

Biz üçlü olalım, güçlü olalım diyerek aday olduk. Vatandaşlarımızda bize destek verdi ve bizi seçti. Biz bu öncelikli iki sorunu bitireceğimizin sözünü verdik. Bu sözleri yerine getirmeseydik 2019'da aday olmazdım. Çok şükür sorunu Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve bölge milletvekillerimizin desteği ile çözdük.

BERLİN DUVARI GİBİ



Konya Yolu neden bu kadar önemli?

Konya Yolu bizim ilçemizi ikiye bölüyordu.

Berlin Duvarı gibiydi. Kimse diğer tarafa geçmek istemiyordu. Şimdi birçok sorun bitecek... Bunlar Gölbaşı tarihinin en büyük projeleri. Her gelen belediye başkanı bu iki projenin sözünü veriyordu.

Her siyasi partinin seçim vaadiydi. 30 yıldır bunlar vaat ediliyordu. Çok şükür bu projelerin yapılması benim dönemime nasip oldu. 2019'da ne olur bilmiyorum ama ben Gölbaşı sokaklarında gururla gezeceğim.