İşçiler ortada kaldı

Ankara Keresteciler Sanayi Sitesi'nde metal asma tavan imalatı yapan bir fabrikada çalışan tüm işçilerin habersiz işten çıkartıldığı iddia edildi. 26 işçi tazminat ve son 2 aydır da maaş alamadıklarını öne sürdü. Şirketin muhasebecisi Kenan Gürel, firma sahiplerinin firmanın içini boşaltarak kendi şahsi hesaplarına para aktardıkları iddiasında bulundu. Gürel, "Şirketi bilerek boşalttılar. Buradaki bütün insanların mağdur olmasına neden oldular. Toplamda 26 kişinin aileleriyle birlikte zor durma düşmelerine sebep oldular. Şirketimiz uluslararası ihracat yapan büyük bir firma" diye konuştu. "bizi oyalı yorla r" Şu anda farklı firmalardan alacakların tahsili için icraların geldiğini söyleyen Gürel, "Şirketteki malları alıp götürüyorlar. Bunlarla beraber çalışan 26 kişinin yaklaşık 1 milyon lira alacakları var. Şu anda hiçbir şekilde alacaklarımızı alamıyoruz. Zor durumdayız. Karşı taraftan kimseye ulaşamıyoruz. Bizi oyalıyorlar" ifadelerini kullandı. Şirketin sevkiyat işlerini yapan Hüseyin Aktürk de, kendilerine hiçbir bilgi verilmeden mağdur duruma düşürüldüklerini belirtti. Aktürk, karşı tarafın avukatının kendilerine işten çıkarıldıklarında haciz yoluyla paralarını alabileceklerini söylediğini ancak sonradan bu davaya da itiraz ederek icrayı başlatmadıklarını söyledi. Aktürk, "Avukat yoluyla 'sizin haklarınızı vereceğiz' dediler. Ancak sonradan öğrendiğimize göre arkadan iş çevirerek, avukat verdiğimiz tebligatlara itiraz etmeyi düşünüyormuş. Bu arada çalışanlar arasında 12 senelik, 19 senelik, 21 senelik çalışmış olanlar var" diye konuştu.

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