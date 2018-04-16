Saraycık’ta yeni bir şehir kuruluyor

Sincan Belediyesi, Saraycık Kentsel Yenileme projesi çalışmalarını hızlandırdı. İlçede önümüzdeki süreçte Saraycık'ta yepyeni bir şehir kurulacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile iş birliğinde yürütülen projede 20 bin konut yenilenecek. Mülk sahibi vatandaşların beklentileri de dikkate alınarak hazırlanan Saraycık Kentsel Yenileme Projesi ile 6 bin konutta 30 bin kişiye yaşam alanı sunulacak. TOKİ haricinde ise bu bölge 100 bin nüfusun yaşayacağı bir imar alanı olacak. Böylece Saraycık mahallesi; modern binaları, yolları ve sosyal yaşam merkezleriyle önemli bir değere sahip olacak. Ayrıca 7 cami, 6 sosyal tesis, 10 eğitim alanı ve sağlık tesisleri de hizmete sunulacak.

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