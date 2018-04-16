TUBİL ödüle doymuyor

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Polonya'nın Zakopane şehrinde düzenlenen 49. Uluslar arası Altın Balta Festivali'nde rakiplerine fark attı. Ağustos 2017 tarihinde 25 ülkenin katılımıyla gerçekleşen festivalde TUBİL dansçıları Stilize Dal birincilik ödülünü alarak Dünya Şampiyonu oldu. Katıldıkları yarışmalara damga vuran TUBİL dansçıları Yenimahalle Belediyesi Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret ederek kupayı kendisine teslim etti. Müzik yarışmasına katılan müzisyen Fatih Koçer ise, kaval enstürmanı ile yarışmaya katılarak ikincilik ödülünü almanın yanında Polonya'ya özgü olan "Balta Dansı Yarışması"nda da ikincilik ödülünü almaya hak kazanarak Yenimahalle Belediyesi'ni başarılı bir şekilde temsil etti. Mart 2018 tarihinde gerçekleşen THOF Ankara İl Yarışmaları'nda Geleneksel Düzenlemeli Dal'da minikler ve gençler kategorilerinde de il birinciliği kazanan TUBİL ekibi, kazandığı başarılar ile 19-21 Nisan'da Kocaeli'nde yapılacak finale kalmaya hak kazandı.

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