Mamak Kıbrısköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kıbrıs Aile, Gençlik ve Ticaret Merkezi açılış için gün sayıyor. 11 bin 945 metrekarelik alanda yapılan tesisin çevre düzenleme çalışmaları tamamlanırken, iç dekorasyon çalışmaları devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mamak'ın her köşesinde bir çalışma bir yatırım bir proje görmek mümkün. Attığımız her temel, açtığımız her yatırım ile Mamak'ın geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

